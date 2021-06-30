Митинг под Офисом Президента в День Конституции и митинги ФОПов могут ли быть репетицией перед горячей осенью? На такой вопрос постарался ответить политолог Руслан Бизяев на проекте «Развилка» с журналисткой Любовью Завальнюк в студии Руслана Бизяева.

«Не исключено, что это начинают тестировать Майдан и я не уверен, что даже на осень, возможно, даже на конец лета. Потому что ситуация противостояния правящих элит переходит красные линии и ситуацию скорее всего будут качать, в том числе с помощью такого инструмента как мини-Майдан», - сказал он.

Бизяев считает, что есть вопрос земли, есть вопрос ФОПов, вопросы у правых по поводу красных линий и не известно, с чем президент вернется из Вашингтона. Поэтому не исключено, думает он, что ситуацию могут качать и все может произойти на конец лета и единственный вопрос, который возникает, хватит ли у них ресурсов.

«Я считаю, что акция под Офисом Президента – это была легонькая разминка, посмотрим 1 июля по рынку земли, возможно, всплеск опять будет. Но мое мнение, что все-таки основные моменты будут после возвращения Зеленского из Вашингтона и тогда можно будет говорить как будет развиваться протестный движ. Будет ли он нивелирован или он все-таки разовьется в что-то более весомое в политическом плане», - резюмировал он.

Напоминаем, Politeka сообщала со слов Бизяева, что Россия сейчас не против воспользоваться ситуацией для того, чтобы позиция Парижа и Берлина была более лояльна.

Также ранее Бизяев рассказывал, что нужно прекратить любые геополитические конфликты и начать осваивать космос: мнение эксперта.



