Политолог Максим Яли в собственной программе «Контрольный удар» рассказал, что значит для Украины прошедший саммит в Женеве. По его словам, на грядущих встречах Зеленского с Меркель и Байденом будут говорить о договоренностях относительно Украины, которых достигли Байден и Путин.

«Главным итогом саммита Байдена с Путиным в Женеве, а так же заявления Меркель и Макрона, является, что в основе урегулирования конфликта на Донбассе лежат именно Минские соглашения. Зеленский оказался между молотом и наковальней», - отметил Яли.

Как отметил эксперт, на предстоящих встречах Зеленского с Байденом и Меркель в июле с ним будут говорить о договоренностях, достигнутых по результатам саммита Путина и Байдена в Женеве.

«Судя по заявлению Блинкена, что Германия лучший друг США, позиция по Северному потоку-2 и Украине между Вашингтоном и Берлином согласована. На встречах с Меркель и Байденом Зеленскому сперва будут предложены определенные «пряники». Речь идет о возможной компенсации Украине от потери транзита российского газа через украинскую ГТС», - подчеркнул Яли.

Политолог отметил, что контракт «Нафтогаза» с «Газпромом» истекает через 3,5 года, а, по мнению эксперта, как раз к тому времени Северный поток-2 будет полностью готов к перенаправлению газа с украинского направления в Германию, сделав её крупнейшим газовым хабом в Европе, а нашу газотранспортную систему – ненужной.

«Но самый вкусный «пряник» в этом плане – продление контракта «Нафтогаза», за которое идет сейчас нешуточная война со стороны Банковой с «Газпромом», - рассказал эксперт.

Напомним, Politeka публиковала слова Яли, что у Байдена и Путина есть различия в понимании подходов, путей и реализации Минских соглашений.

Ранее для Politeka Яли рассказал, отстоял ли Байден интересы Украины.