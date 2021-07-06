Министерство энергетики в третий раз за последний месяц призвало НКРЭКУ остановить махинации трейдеров-спекулянтов на рынке электрической энергии.
Об этом говорится в заявлении министерства по результатам совещания под председательством министра Германа Галущенка.
"Во время совещания было обсуждено возможное решение, которое поможет урегулировать ситуацию на рынке электроэнергии уже в ближайшее время до внедрения системных мероприятий. Решение состоит в ограничении продажи трейдерами и поставщиками на рынке «на сутки вперед» в процентном значении от их объема торговли», - говорится в заявлении министерства.
Ограничить манипуляции трейдеров Министерство энергетики впервые призвало НКРЭКУ еще в начале июня, однако до сих пор регулятор не прислушивался к позиции министерства.
Кроме того Минэнерго обратилось к НКРЕКП с просьбой вернуть ликвидность на РДН, утвердив методику расчета предельной цены на электроэнергию.
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Напомним, 2 июля из-за ценовых махинаций трейдеров произошло резкое падение цен на рынке на сутки вперед до исторического минимума.
По информации народного депутата Алексея Кучеренко, причиной стали злоупотребления приближенных к НКРЭКУ трейдеров и посредников.
НКРЭКУ официально признала наличие махинаций трейдеров в начале июня, однако несмотря на просьбы Минэнерго и НАЭК «Энергоатом», отказалась ограничивать их злоупотребления.