Министерство энергетики в третий раз за последний месяц призвало НКРЭКУ остановить махинации трейдеров-спекулянтов на рынке электрической энергии.

Об этом говорится в заявлении министерства по результатам совещания под председательством министра Германа Галущенка.

"Во время совещания было обсуждено возможное решение, которое поможет урегулировать ситуацию на рынке электроэнергии уже в ближайшее время до внедрения системных мероприятий. Решение состоит в ограничении продажи трейдерами и поставщиками на рынке «на сутки вперед» в процентном значении от их объема торговли», - говорится в заявлении министерства.

Ограничить манипуляции трейдеров Министерство энергетики впервые призвало НКРЭКУ еще в начале июня, однако до сих пор регулятор не прислушивался к позиции министерства.

Кроме того Минэнерго обратилось к НКРЕКП с просьбой вернуть ликвидность на РДН, утвердив методику расчета предельной цены на электроэнергию.

Напомним, 2 июля из-за ценовых махинаций трейдеров произошло резкое падение цен на рынке на сутки вперед до исторического минимума.

По информации народного депутата Алексея Кучеренко, причиной стали злоупотребления приближенных к НКРЭКУ трейдеров и посредников.

НКРЭКУ официально признала наличие махинаций трейдеров в начале июня, однако несмотря на просьбы Минэнерго и НАЭК «Энергоатом», отказалась ограничивать их злоупотребления.