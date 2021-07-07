Политический аналитик, бывший народный депутат Тарас Чорновил в программе «Что дальше» на канале «Знай24» рассказал, придется ли пятому президенту Украины, лидеру «Европейской солидарности» Петру Порошенко продать свой телеканал «Прямой» после принятия закона о деолигархизации.

По его словам, закон этого не предусматривает. Однако Чорновил отметил, что власть предлагает олигарху, чтобы тот не числился олигархом, добровольно продать (именно продать, а не передать) свой канал добропорядочному покупателю, который купит его за полную цену и никоим образом не будет связан с самим олигархом.

«Но если ты его не продашь, то ничего абсолютно для тебя не меняется», - подчеркнул экс-нардеп.

Он утверждает, что украинцам очень нравятся красивые фразы политиков, в частности обещания о том, что после закона о деолигархизации олигархам «будет плохо».

«Чем? Каналы у них не забирают, к бизнесу их это никакого отношения не имеет... Они напрямую (без офшорных компаний) не могут участвовать в приватизации. Так никогда и не участвуют! Никогда ни один олигарх ничего не покупал. Они не могут сами лично – но через офшоры могут – финансировать партию. И те чиновники, которые с ними сотрудничают, должны об этом декларировать», - сказал аналитик.

В то же время Чорновил обратил внимание на то, что на самом деле олигархи лично не встречаются с чиновниками – это делают их юристы с «чемоданчиком денег».

«А когда привезли от олигарха этот чемоданчик денег – под этот закон это не подпадает. Не надо декларировать, что ты взятку получил от представителя олигарха. Вот когда из рук олигарха... Так такого же не бывает!», - говорит он.

Бывший депутат подчеркнул, что законом о деолигархизации украинская власть лишь имитирует борьбу с олигархами, а на самом деле этот закон никаких изменений для олигархов не несет.

Ранее Politeka сообщала, что Томенко заявил, что политики должны сдать всю наличку в государственные банки .