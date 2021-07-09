Для того чтобы украинская энергосистема могла через несколько лет стать частью общеевропейской энергетической системы ENTSO-E, она должна быть максимально гибкой и стабильной. По мнению директора по технологическому развитию ДТЭК Филиппа Лекебуша решить этот вопрос могут инвестиции в строительство высокоманевренной генерации и систем накопления электроэнергии.

«Декарбонизация стала новым глобальным трендом, который в Европе вылился в Европейский зеленый курс – The European Green Deal. Его цель – построить к 2050 году внутри ЕС углеродно-нейтральную экономику. Решительность Европы в этом вопросе подталкивает как украинскую власть, так и частный сектор готовиться к необходимым изменениям в энергетической сфере. И главным приоритетом здесь является обеспечение гибкости и стабильности работы отечественной энергосистемы», - сказал Ф. Лекебуш.

По его словам, учитывая стремительный рост солнечной и ветровой энергетики, генерация которых имеет переменный характер, потребность повышать гибкость энергосистемы становится крайне актуальной.

«Наиболее оптимальным способом сбалансировать энергосистему и избежать ограничений возобновляемых источников энергии для Украины является усиление гибкости энергосистемы путем скорейшего привлечения инвестиций в строительство высокоманевренной генерации и систем накопления электроэнергии», - отметил директор по технологическому развитию ДТЭК.

Он напомнил, что в мае этого года компания ДТЭК запустила первую в Украине промышленную литий-ионную систему накопления энергии (СНЭ) мощностью 1 МВт и емкостью 2.25 МВт⋅ч. «Эта батарея предназначена для накопления, хранения и отдачи электроэнергии в сеть, а также для оказания услуг по обеспечению надежности и гибкости энергосистемы Украины. Это пилотный проект ДТЭК, который призван найти эффективную бизнес-модель на новом, до этого не существовавшем в Украине рынке системы накопления энергии», - отметил директор по технологическому развитию ДТЭК.

Ф. Лекебуш также отметил, что на третий квартал 2023 года запланировано начало работы энергетической системы Украины в синхронном режиме с общеевропейской энергетической системой ENTSO-E, а до этого в 2022 году должна состояться тестовая работа энергосистемы Украины в изолированном режиме.

«Объединение украинской энергосистемы с европейской – это важная составляющая энергетической безопасности Украины. Эта синхронна работа повысит надежность и устойчивость энергосистемы Украины, расширит возможности обмена электроэнергией между странами, усилит конкуренцию на внутреннем рынке и создаст возможности для работы на энергетическом рынке Европы. Но для этого энергосистема Украины должна быть самодостаточной», - подчеркнул директор по технологическому развитию ДТЭК.