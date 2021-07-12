Современные предприниматели страны имеют уникальную возможность в открытом для нетворкинга пространстве отыскать эффективные решения для достижения целей, получить новые инсайты для реализации бизнес-проектов, найти энергию, поддержку, партнеров и вдохновения для воплощения мечтаний
Приглашаем к регистрации представителей бизнеса! 15 июля 2021 года, с 14:00 до 17:30 ч, в конференц-зале Торгово-промышленной палаты Украины по адресу: г. Киев, ул. Большая Житомирская, 33 состоится "Форум прогрессивных предпринимателей - 2021».
Организаторами события являются Торгово-промышленная палата Украины, Ассоциация Украинских Банков, Региональное отделение Фонда государственного имущества по городу Киеву, Территориальное отделение Ассоциации плательщиков налогов Украины в городе Киеве, Государственное предприятие "Прозорро.Продажи" и др.
В течение программы Форума будут раскрыты следующие кейсы:
- использование государственного имущества для развития бизнеса;
- доступное кредитование для бизнеса;
- система налогообложения МСБ: тренды, тенденции;
- рынок труда в условиях COVID: перспективы, вызовы для предпринимателей;
- PROZORRO: правила прозрачных аукционов;
- предпринимательство в Украине: реалии и будущие сценарии.
Данное мероприятие будет полезным для:
Орбакайте показала, копией кого растет внучка Пугачевой: «Не в бабушку, и не в маму»
Экс-участник "Холостячки" Рыбак показал, как возлюбленная обобрала его до нитки: "Орел и решка на минималках"
Седокова жестко ответила на обвинения бывшей Меладзе, потребовав объясниться: "Нанесла удар по моим детям"
Стихия забрала жизнь украинского врача: за 20 лет успел спасти сотни детей
Олег Кензов устроил громкие разборки с победительницей "Холостяка": "Надоело уже!"
- крупных налогоплательщиков;
- владельцев малого и среднего бизнеса;
- производственных и сервисных компаний;
- ключевых менеджеров;
- будущих предпринимателей.
Регистрация открыта до 15:00 14 июля 2021 года по ссылке.
Участие в Форуме является бесплатным.
Аккредитация представителей СМИ по ссылке.