Современные предприниматели страны имеют уникальную возможность в открытом для нетворкинга пространстве отыскать эффективные решения для достижения целей, получить новые инсайты для реализации бизнес-проектов, найти энергию, поддержку, партнеров и вдохновения для воплощения мечтаний

Приглашаем к регистрации представителей бизнеса! 15 июля 2021 года, с 14:00 до 17:30 ч, в конференц-зале Торгово-промышленной палаты Украины по адресу: г. Киев, ул. Большая Житомирская, 33 состоится "Форум прогрессивных предпринимателей - 2021».

Организаторами события являются Торгово-промышленная палата Украины, Ассоциация Украинских Банков, Региональное отделение Фонда государственного имущества по городу Киеву, Территориальное отделение Ассоциации плательщиков налогов Украины в городе Киеве, Государственное предприятие "Прозорро.Продажи" и др.