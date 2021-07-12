Современные предприниматели страны имеют уникальную возможность в открытом для нетворкинга пространстве отыскать эффективные решения для достижения целей, получить новые инсайты для реализации бизнес-проектов, найти энергию, поддержку, партнеров и вдохновения для воплощения мечтаний

Приглашаем к регистрации представителей бизнеса! 15 июля 2021 года, с 14:00 до 17:30 ч, в конференц-зале Торгово-промышленной палаты Украины по адресу: г. Киев, ул. Большая Житомирская, 33 состоится "Форум прогрессивных предпринимателей - 2021».

Организаторами события являются Торгово-промышленная палата Украины, Ассоциация Украинских Банков, Региональное отделение Фонда государственного имущества по городу Киеву, Территориальное отделение Ассоциации плательщиков налогов Украины в городе Киеве, Государственное предприятие "Прозорро.Продажи" и др.

В течение программы Форума будут раскрыты следующие кейсы:

  • использование государственного имущества для развития бизнеса;
  • доступное кредитование для бизнеса;
  • система налогообложения МСБ: тренды, тенденции;
  • рынок труда в условиях COVID: перспективы, вызовы для предпринимателей;
  • PROZORRO: правила прозрачных аукционов;
  • предпринимательство в Украине: реалии и будущие сценарии.
Форум прогрессивных предпринимателей-это коммуникативная платформа, которая должна стать трамплином для развития и содействия развитию предпринимательства Украины.

Данное мероприятие будет полезным для:

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- крупных налогоплательщиков;

- владельцев малого и среднего бизнеса;

- производственных и сервисных компаний;

- ключевых менеджеров;

- будущих предпринимателей.

Регистрация открыта до 15:00 14 июля 2021 года по ссылке.

Участие в Форуме является бесплатным.

Аккредитация представителей СМИ по ссылке.