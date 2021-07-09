Налоговые инициативы правительства (законопроект 5600) повлекут за собой сокращение рабочих мест в области строительства недвижимости и сделают покупку жилья еще более недоступной для украинцев. Об этом заявила заместитель коммерческого директора компании «Интергал-Буд» Анна Лаевская, комментируя намерение властей ввести НДС при продаже недвижимости.

«Обложение НДС жилья неизбежно приведет к росту цены на это жилье. И это действительно будет не 20%, а большая цифра, уменьшающая инвестиционную привлекательность нового жилья. И соответственно ударяет по рынку микроинвестиций. То есть наше население на сегодняшний момент не имеет альтернативы, не имеет других действенных инструментов для вложения своих средств, кроме как рынок нового жилья. А вводя налоги, НДС и обложение третьей продажи 18% как было предложено на общую сумму - это ударяет именно по микроинвестициям», - пояснила Лаевская.

Эксперт подчеркнула: такими налоговыми новациями власть фактически спровоцирует кризис в сфере строительства, ведь следствием станет сокращение объемов строительства нового жилья, сокращение рабочих мест и, соответственно, уменьшение поступлений в бюджет. Кроме того, для многих украинцев покупка жилья станет еще более недоступной из-за значительного его подорожания, так же не будут работать и инициированные властью ипотечные программы.

"Государственные программы та же самая президентская доступная ипотека имеет ограничения по стоимости объекта недвижимости, который может принять участие в такой программе. На текущий момент-это до 2,5 миллионов гривен. Рост цены, который будет вызван дополнительными налогами приведет к тому, что все программы, которые фактически не работают и на сегодняшний момент, будут реализованы», - отметила Лаевская.



По ее словам, власть имеет возможность задействовать другие инструменты для наполнения государственного бюджета, не убивая строительный бизнес.

"На сегодняшний момент есть налог на недвижимость, который не регистрируется. По подсчетам Министерства финансов, по состоянию на 2019 год, если бы была база объектов недвижимости, которые подпадают под этот налог, и он адмініструвався, - наш бюджет ежегодно получал бы 6-7 млрд грн. Поэтому возможности увеличить поступления есть», - подытожила Лаевская.

Напомним, 1 июля Верховная Рада приняла в первом чтении правительственный законопроект №5600, которым вносятся изменения в Налоговый кодекс Украины, которые предусматривают повышение налогов для ряда отраслей.

Ранее в Федерации работодателей заявили, что предложенные правительством налоговые изменения навредят экономике страны и могут привести к закрытию предприятий и сокращению десятков тысяч рабочих мест.

В то же время народный депутат Украины Алексей Гончаренко заявил, что власти для пополнения госбюджета следует не увеличивать налоги и убивать бизнес, а найти другие источники, например, избавиться от теневых схем на рынке топлива.