Политолог Юрий Атаманюк в своем блоге высказал своё мнение о законе об олигархах. По его словам, этот закон бесполезный. Также эксперт сравнил американских олигархов и наших

«Когда мы говорим «Рокфеллер» как имя нарицательное богатого человека, то давайте не забывать, что Рокфеллер создал нефтяную промышленность в США с нуля. Форд создал автомобильную промышленность в США с нуля. Они стали олигархами, создав с нуля. Если мы говорим о сегодняшних богатых людях Америки, то это интеллектуальные продукты: Microsoft, Apple и так далее», - отметил Атаманюк.

По мнению эксперта, у нас ситуация сложилась наоборот: в 90-е годы, когда страна была подвержена коррупции и бандитизму, наиболее агрессивные незаконно завладели различными предприятиями.

«Мы увидели за два года, что наши олигархи стали в разы богаче. На их предприятиях формируется цена на газ для населения и производится электроэнергия. Народ стал нищим. Этот закон – это только риторика и пиар-акция», - подчеркнул эксперт.

Как отметил Атаманюк, закон об олигархах недейственный, а реально же бороться с олигархами, по его словам, надо с помощью закона об амнистии.

Как сообщала Politeka, Атаманюк сказал, что прожиточный минимум – это затраты не только на обеспечение жизнедеятельности.

Также Politeka публиковала слова Атаманюка: Берём кредиты, которые отдавать нашим внукам, потому что дети уже не справятся.