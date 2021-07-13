Нормы законопроекта №5600 дают налоговой службе чрезвычайные полномочия, которых у нее быть не должно

Поэтому он должен быть серьезно доработан. Об этом заявила юрист, адвокат, глава налогового и корпоративного отдела в ASA GROUP Юлия Федосюк, комментируя норму, согласно которой налоговой предлагают дать право забирать в залог имущество у компании, которая имеет налоговый долг.

В частности она подчеркнула, что до сих пор непонятно, каким образом будет оцениваться балансовая стоимость имущества, которую будет забирать налоговая в залог.

"Согласно проекту, сумма налогового залога определяется балансовой стоимостью имущества. Однако нет никакого определения, как будет определяться эта стоимость. Ведь мы все понимаем, что эта стоимость часто будет намного меньше, чем рыночная и реальная стоимость такого имущества», - объясняет юрист.

Кроме того, по ее убеждению, в проекте должны быть прописаны предохранители – в частности, должен быть введен исчерпывающий перечень оснований, на основе которых налоговая служба будет иметь право требовать налоговый залог.

«Таким основанием, например, может реальная угроза, что имущество будет отчуждено плательщиком налогов, и это приведет к невозможности уплаты денежного обязательства в случае отказа в удовлетворении иска. У нас сейчас такой нормы нет. Но это должен быть независимый орган, а не автоматическое применение налогового залога ко всем налогоплательщикам!",- резюмировала она.

Сейчас же, по ее убеждению, эта норма может привести к злоупотреблениям налоговой службой своими полномочиями.

Как известно, Верховная Рада поддержала законопроект о повышении налогов, несмотря на критику бизнес-и международных ассоциаций. Так, председатель Комитета по развитию предпринимательства СУП Андрей Ерашов заявил, что налоговые изменения, предложенные правительством, повышают полномочия контролирующих органов, что увеличит давление на бизнес.

Экс-премьер-министр Владимир Гройсман также заявил, что расширение полномочий налоговой службы предоставит ей возможность увеличить давление на бизнес. К тому же, повышение налогов не поможет увеличить поступления в бюджет – необходимо наоборот, уменьшать ставки и упрощать их администрирование.