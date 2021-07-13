В программе «Романенко. Беседы» немецкий политолог-международник Андреас Умланд рассказал о ценностях одной из самых проукраинских партий Европы – немецких «Зеленых» и объяснил, почему украинский традиционализм может помешать сотрудничеству с ними.

В частности, аналитик объяснил, в чем заключаются западные ценности, главное в которых – свобода и невмешательство государства в личную жизнь человека, а вовсе не протест против традиционализма.

«Я только могу сказать, насколько я понимаю свою партию. «Зеленые» не против традиционных отношений, но они не хотели бы, чтобы государство приписывало людям свою личную жизнь, хотят ли они жить в патриархальной, или матриархальной, или гомосексуальной, или гражданской, или шведской – любой семье. Каждый может жить, как хочет – это леволиберализм», - рассказал Умланд.

По его мнению, для «Зеленых» всегда самой большой проблемой в Украине был традиционализм, консервативное отношение к семье, церкви. Он отметил, что на Майдане было написано, что наша религия – свобода, но в конечном счете этого не происходит.

«Поэтому и были эти контакты между «Самопомощью» и «Зелеными», вот эта революционность, что-то новое, а потом выходило, что нет – семья, традиционализм. И это с «Зелеными» не получится. Все-таки, это феминистская, индивидуалистская партия, левая партия, это была тоже когда-то пацифистская партия. Это космополитическая партия», - объяснил Умланд.

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