Олександр Клименко, український мистецтвознавець, художник та іконописець висловив свою думку щодо української інтелігенції. У програмі Геннадія Друзенка «Конституційна кухня» він розповів про дві ключові традиції інтелігенції в Україні та про специфіку їхнього співіснування.

Передусім експерт зазначає, що назву «інтелігент» потрібно заслужити. Також він стверджує, що українці роблять помилку в цьому контексті, використовуючи 2 різні поняття, чим і ставлять себе на шпагат. Клименко пояснює, що є місіонерське чи навіть сакральне поняття інтелігентності, створене в Російській імперії, а є західна традиція, що десакралізує інтелігентність.

«І на цьому шпагаті ми і стоїмо. Я б не хотів на цьому шпагаті знаходитись взагалі. Але про тих людей, які читають книжки, які думають, які говорять, які є або в традиції інтелігенції Російської імперії, або як в традиції європейській, варто говорити», - міркує художник.

Ведучий програми зі свого боку поставив питання про необхідність інтелігенції навчати українців, вказувати на правильне і неправильне, зокрема, підтримувати певних політиків і критикувати їхніх опонентів.

«Я взагалі не люблю істерії навколо політиків. Коли я бачу істерію, коли я бачу таку нервову готовність вмерти за людину, яку ще 5 років тому ті ж люди звинувачували в хабарництві і роботі з урядом Януковича, я обережно до цього ставлюся», - відповідає гість програми.

Також Клименко додає, що, аналізуючи складність політичної сфери та читаючи історичну літературу, він зробив висновок, що проблемні щодо моральності люди часто можуть врятувати державу.

Нагадуємо, Клименко розповів, чому він проти культу особистості та побудови пантеонів.

Раніше Politeka повідомляла про те, що Друзенко розповів про ефективність української Конституції.



