Есть ли у Украины шансы на вступление в НАТО? Этот вопрос в программе «Романенко. Беседы» рассматривает политический консультант и медиаменеджер Александр Харебин.

«Недавно у меня была встреча с одним европейским политиком высшего уровня. Он сказал: любая украинская власть говорит о вступлении в ЕС и НАТО. Но многие забывают, что НАТО – не только военный, но и политический союз, куда принимают правовые государства. Нужно, чтобы в стране действовали демократические ценности и верховенство права. Военные критерии идут уже после этого. Но в счёт идут и другие факторы. Как же мы вас возьмём в НАТО, если ваши силовые структуры пронизаны российскими агентами? Если мы вас возьмём в НАТО, то российская агентура увидит все наши тайны. Я думаю, разведчики их и так знают, но важен сам факт», - считает гость программы.

По его мнению, сначала нужно почистить свои силовые структуры от российских агентов.

«Я уже много раз говорил и готов повторить это сейчас: для России Украина является иглой Кощея. Вся трёхсотлетняя российская история была построена на нарративе Киевской Руси и правопреемстве Московского княжества. Поэтому фактор ухода Украины из-под влияния РФ многие в окружении Путина воспринимают как подрыв национальной идентичности», - говорит Александр Харебин.

Как сообщает Politeka, ранее он прокомментировал огромные зарплаты украинских чиновников .