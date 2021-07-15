Введение акциза в размере 3,2% на электроэнергию, произведенную из возобновляемых источников, увеличит стоимость капитала для строительства новых проектов в сфере «зеленой» энергетики, на сегодня цена капитала в евро уже составляет 10%

Такое мнение во время пресс-конференции 15 июля высказал вице-президент норвежской компании Emergy (в прошлом NBT) Магнус Йохансен, передает expro.com.ua.

«Такой шаг повысит стоимость капитала для отрасли. Это противоречит принципу предсказуемости, нарушает условия меморандума и закона, который подписал Президент Зеленский (закон № 810, принятый на основе положений Меморандума – ред.). Это принесет больше сложности», - сказал он, добавив, что стоимость капитала в евро на сегодня для проектов в Украине уже составляет 10%.

Йохансен добавил, что другие виды генерации, например, атомная может увеличить цену собственной электроэнергии на ставку акциза, тогда как «зеленая» генерация не может этого сделать, ведь цена ее электроэнергии (ставка «зеленого» тарифа) - фиксированная и выплачивается ГП «Гарантированный покупатель».

«Вся Европа движется в направлении «зеленого» курса, а Украина – в противоположную сторону... Если взглянуть философски, такой шаг, – против Европы и «зеленой» истории», - добавил он.