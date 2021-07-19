Акцизный сбор на «зеленый» ток, который планирует ввести Кабинет министров Украины для предприятий «зеленой» энергетики, будет сильным аргументом для победы иностранных инвесторов в арбитражах против Украины.

Об этом сказал Максим Сысоев, партнер Международной юридической компании Dentons, председатель комитета по вопросам ВИЭ Американской торговой палаты.

"Более года уже поэтому был заключен меморандум между правительством и производителями электроэнергии из ВИЭ, в котором было указано, что производители, инвесторы соглашаются на уменьшение зеленого тарифа, но не должно быть никаких других негативных изменений в дальнейшем», - сказал юрист.

"После этого был принят закон №810, который также закрепил, что да, происходит реструктуризация зеленого тарифа, но не должно быть никаких негативных изменений для инвесторов, для производителей, которые еще больше навредят», - добавил Сысоев.

По его словам, попытка правительства ввести акцизный налог де-факто является новым уменьшением зеленого тарифа. По его мнению, это является новым нарушением со стороны государства в отношении инвесторов и производителей ВИЭ.

» Это будет по моему опыту очень сильный аргумент международного коммерческого арбитража, что государство шаг за шагом нарушает права инвесторов", - отметил юрист.

Он напомнил, что сейчас в области возобновляемой энергетики есть проблема не только с зеленым тарифом, поскольку производители ВИЭ также не получают средства, которые они бы должны были получить. Уровень платежей за произведенную зеленую энергию за текущий год составляет менее 90%, и уменьшается.

"Некоторые крупные компании надеются, что ситуация будет исправлена, но она не исправляется и происходит ухудшение. И этот акцизный налог может быть таким триггером, таким толчком, что эта лавина исков начнется, как она началась в Испании, в Румынии, где недавно массовый иск подали более сорока производителей. И это действительно повредит имиджу государства. Следовательно, ни в коем случае этот акцизный налог не должен быть принят именно с юридической точки зрения риска исков против украинского государства», - отметил Сысоев.



Напомним, Кабинет министров в начале июня зарегистрировал законопроект №5600 о внесении изменений в Налоговый кодекс, которым, среди прочего, предлагается ввести акцизный сбор на «зеленую» энергию в Украине по ставке 3,2%. 1 июля данный законопроект был поддержан в парламенте в первом чтении.



5 июля профильные ассоциации возобновляемой энергетики заявили, что намерения Кабмина ввести акцизный сбор на «зеленую» электроэнергию является нарушением предоставленных ранее гарантий государством и нарушением обязательств перед международными инвесторами, и поэтому эта норма должна быть исключена из законопроєкті №5600 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины.



По данным СМИ, из-за кризиса в энергетике пострадали как минимум 4 иностранные компании Scatec (Норвегия), VR Capital (США), Modus Energy (Литва), TIU Canada (Канада).