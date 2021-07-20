Украине нужно возвращать Донбасс, и принести мир на всю нашу территорию. Об этом рассказал экс-работник посольства США в Вашингтоне Андрей Телиженко в программе блогера Мирославы Бобровской «А как на самом деле» на YouTube.

«По поводу конфликта на Донбассе, если кто-то говорит, что нам его надо заморозить или построить стену, или отдалить эти территории - это слабые люди, потому что легче всего отдать или оставить так, как оно есть и не брать на себя ответственность», - сказал он.

Телиженко считает, что сегодня надо возвращать Донбасс и выполнять Минские соглашения, потому что конечная цель на Донбассе – это мир. Но мы должны сами организовывать встречи между президентами и договариваться, только тогда мы можем достичь цели, а не ждать, что за нас кто-то что-то решит, так ничего не получится.

«Надо понимать, если бы России было выгодно забрать себе территории оккупированного Донбасса, они бы уже это сделали за семь лет через референдумы или другие политические способы, им не выгодны эти территории. А когда была аннексия Крыма... все знали, что там российские войска, но давали команду не стрелять», - резюмировал он.

Напоминаем, Politeka сообщала со слов Табаха, что НАТО дает стабильность.