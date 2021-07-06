Украина непременно будет членом НАТО. Так сказал Капитан 1-го ранга ВМС США в отставке Гари Табах в программе Мирославы Бобровской «А как на самом деле?» , комментируя, что Украина получит от этого Альянса.

По мнению эксперта, НАТО даст Украине возможность восстановить собственную безопасность, ведь сейчас ситуация критическая: постоянная угроза и никакого развития страны. «НАТО дает стабильность в этом отношении», - подчеркивает он. Как объясняет Табах, безопасность гарантирует стабильность, а это - инвестиции, вложения и развитие государства. Именно поэтому, считает он, президент Зеленский так и добивается того, чтобы Украина стала членом Альянса.

Также экс-капитан отмечает, что для государства это выгодно и с точки зрения военного конфликта, и стратегии, и политической ситуации. «Есть страны, которые сотрудничают с НАТО, которые являются союзниками НАТО, но в НАТО никогда не были и наверно уже никогда не будут: Япония, Южная Корея и Израиль», - добавляет он. Таким образом, объясняет эксперт, ни одна страна мира не может добиться вступления в Альянс из-за территориальных проблем, но это не касается статуса союзника. В то же время, как он говорит, те же Япония, Южная Корея и Израиль - развитые государства с сильными войсками.

Табах предполагает, что Украина может выбрать этот же путь, стать союзником НАТО, и так же развиться. «Я думаю, что это в какой-то момент произойдет, но это не произойдет так быстро», - рассуждает он. Попутно экс-капитан отмечает, что из собственных источников располагает информацией об указании Трампа Пентагону заняться планом вступления в Альянс для Грузии и Украины.

Как сообщала Politeka, Табах заявил, что Украин е в войне с Россией надо рассчитывать только на себя.