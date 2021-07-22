Предприятия олигарха Игоря Коломойского с самого первого дня были заказчиками кампании по дискредитации формулы «Роттердам+».

Об этом заявил бывший глава НКРЭКУ и бывший подозреваемый по делу «Роттердам+» Дмитрий Вовк.

«Они были заказчиками всего этого дела: сначала занимались дискредитацией, потом занимались попытками обжалования в суде – и все эти попытки были неудачны. Затем уже перешли к использованию правоохранительных органов», – заявил Вовк в эфире телеканала «Прямой».

По его словам, дело с самого начала было политизировано. По его мнению, цель Коломойского – сохранить тему «Роттердам+» в медийном поле, чтобы и дальше терроризировать в том числе бывшего президента Петра Порошенко.

Для этого Игорь Коломойский вступил в сговор с детективами НАБУ, действуя с ними полностью синхронно. » Это дело дает возможность выявить очень широкий круг скрытых агентов влияния Коломойского", - добавил Вовк.

Напомним, 20 мая САП уже в четвертое закрыла дело «Роттердам+» из-за отсутствия в нем состава преступления. Первый раз дело было закрыто еще 27 августа 2020 года. Затем аналогичные решения принимались в январе и марте 2021 года.

Эти решения также были подтверждены Офисом генерального прокурора и высшим Антикоррупционным судом Украины.

Расследование дела "Роттердам+" длилось более 4 лет. В этот период было проведено более 10 государственных и международных экспертиз, которые все подтвердили экономическую и юридическую обоснованность формулы.

Соответственно, в ходе расследования не были установлены ни убытки от действия формулы, ни пострадавшие.