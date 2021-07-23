Высший антикоррупционный суд (ВАКС) не позволил заводам Игоря Коломойского и детективам НАБУ манипулировать системой распределения судей и объединил 4 идентичных жалобы против закрытия дела «Роттердам+» в одно производство.

Об этом сообщила адвокат Ирина Одинец.

"Суд принял решение об объединении четырех жалоб, которыми обжалуется постановление прокурора о закрытии производства" Роттердам+". Это сейчас жалоба Чумака, одна жалоба Шабунина и две жалобы ферросплавных заводов Игоря Коломойского. Сейчас они все будут для полного и эффективного рассмотрения рассматриваться в одном уголовном производстве», - сообщила адвокат в эфире телеканала «Україна24».

Она выразила надежду, что в ближайшее время суд наконец поставит точку в более чем четырехлетнем сфабрикованном расследовании «Роттердам+».

«Мы надеемся, что суд обеспечит и полностью выслушает все стороны, которые заинтересованы. Даже, если придут бенефициары этих компаний (ферросплавных заводов-прим.). Поэтому мы считаем, что решение суда непременно будет объективным и полным. Надеемся, что наконец-то суд поставит точку в этом четырехлетнем уголовном производстве и признает, что дела «Роттердам» никогда не было», - добавила адвокат.

Напомним, 20 мая САП уже в четвертое закрыла дело «Роттердам+» из-за отсутствия в нем состава преступления. Первый раз дело было закрыто еще 27 августа 2020 года. Затем аналогичные решения принимались в январе и марте 2021 года.

Эти решения также были подтверждены Офисом генерального прокурора и высшим Антикоррупционным судом Украины.

Расследование дела "Роттердам+" длилось более 4 лет. В этот период было проведено более 10 государственных и международных экспертиз, которые все подтвердили экономическую и юридическую обоснованность формулы.

Соответственно, в ходе расследования не были установлены ни убытки от действия формулы, ни пострадавшие.