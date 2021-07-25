11 энергоблоков тепловых электростанций и теплоэлектроцентралей по состоянию на утро 25 июля отключены от энергосистемы из-за отсутствия топлива (угля и газа)
Об этом свидетельствуют данные на
Не работают из-за отсутствия топлива 6 энергоблоков ТЭС государственной компании «Центрэнерго»: по два блока на каждой из станций.
Также 3 из 6 блоков киевских ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 не вырабатывают электроэнергию из-за отсутствия газа.
Еще два блока не доступно на Запорожской ТЭС.
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Напомним, в начале июля из-за манипуляций трейдеров-спекулянтов, цены на электроэнергию упали ниже себестоимости.
В результате 6 июля остановила работу Славянская ТЭС компании «Донбассэнерго». Работа станции возобновилась лишь в 20-х числах июля.
Причиной аномального обвала цен «Донбассэнерго» назвала «систематические манипуляции на рынке, а также несовершенство регуляторных норм».
Позже о критической ситуации в работной генерирующих мощностей сообщили компании «Центэнерго» и «ДТЭК Энерго».