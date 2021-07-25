11 энергоблоков тепловых электростанций и теплоэлектроцентралей по состоянию на утро 25 июля отключены от энергосистемы из-за отсутствия топлива (угля и газа)

Об этом свидетельствуют данные на сайте НЭК «Укрэнерго».

Не работают из-за отсутствия топлива 6 энергоблоков ТЭС государственной компании «Центрэнерго»: по два блока на каждой из станций.

Также 3 из 6 блоков киевских ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 не вырабатывают электроэнергию из-за отсутствия газа.

Еще два блока не доступно на Запорожской ТЭС.

Напомним, в начале июля из-за манипуляций трейдеров-спекулянтов, цены на электроэнергию упали ниже себестоимости.

В результате 6 июля остановила работу Славянская ТЭС компании «Донбассэнерго». Работа станции возобновилась лишь в 20-х числах июля.

Причиной аномального обвала цен «Донбассэнерго» назвала «систематические манипуляции на рынке, а также несовершенство регуляторных норм».

Позже о критической ситуации в работной генерирующих мощностей сообщили компании «Центэнерго» и «ДТЭК Энерго».