RAB-тариф позволит увеличить инвестиции в электросети до 202 млрд грн за 10 лет

Такое увеличение инвестиций позволит сократить время отключения света вдвое и уменьшить потери в электросетях. А также дополнительно привлечь 72 млрд грн налогов в бюджет страны и создать 14,5 тыс. рабочих мест. Об этом сообщил Кирилл Криволап, руководитель Центра экономического восстановления, советник премьер министра.



Опираясь на национальную экономическую стратегию, согласованную Всемирным экономическим форумом, эксперт Кирилл Криволап сообщил, что одним из ключевых векторов развития энергетики и экономики является модернизация электросетевой инфраструктуры, которая сейчас нуждается в обновлении.



«Уровень потерь в электросетях продолжает расти. Для сравнения: в 2018 году мы теряли 9,8% электроэнергии, передаваемой в сетях, в 2020 году этот показатель составил уже 10,4%. Уровень SAIDI (время отключения электроэнергии) в Украине самый большой в Европе – 696 минут в год. В Евросоюзе показатели меньше в десятки раз: в Польше – 180 минут, в Германии – 23 минуты», - отметил эксперт.



Для модернизации электросетей в 2021 году в Украине заработала новая модель тарифообразования для распределения электроэнергии – RAB-тариф, целью которой является стимулирование инвестиций в инфраструктуру электросетей. По расчетам Центра экономического восстановления, RAB-тариф за десять лет поможет привлечь в проекты цифровизации и автоматизации сетей до 202 млрд грн. Это позволит сократить SAIDI более чем вдвое – с 696 до 319 мин/год.



При этом планируется, что за 13 лет уровень потерь в электросетях сократится до среднего европейского уровня – 7,5%.

"Кроме того, потенциально уменьшится размер оплаты за свет, поскольку те 10,4% потерь, возникших из-за износа электрических сетей, заложены в тариф. Платят за это и рядовой украинец, и украинский бизнес», - подчеркнул Криволап.



Руководитель Центра экономического восстановления отметил, что главная цель модернизации электросетей – содействие развитию экономики. По подсчетам Центра экономического восстановления, за десять лет модернизация сетей сгенерирует 14,2 тыс рабочих мест и 72 млрд грн дополнительных поступлений в госбюджет.



Напомним, член НКРЕКП Руслан Кайдаш отметил, что RAB-тариф будет способствовать успешной приватизации государственных пакетов акций облэнерго.