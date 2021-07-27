Приобретение Днепровского меткомбината дает группе Метинвест дополнительные преимущества по всей производственной цепочке.

26 июля Днепровский коксохимический завод (ДКХЗ), входящий в группу компаний Метинвест, стал победителем торгов по продаже единого имущественного комплекса Днепровского металлургического комбината (ДМК, город Каменское) за 9,17 млрд грн (около $340 млн), пишет Biz.nv.ua.

Как сообщили в Метинвесте, единый имущественный комплекс ДМК состоит из оборудования, необходимого для производства металлопродукции. Приобретение также включает право пользования землей и право работать по лицензиям и разрешениям, выданным ДМК.

«Около 9 тысяч сотрудников ДМК будут переведены на работу на ДКХЗ», — заявили в Метинвесте.

В группе отметили, что ДМК был одним из крупнейших производителей стали в Украине с металлургическим производством полного цикла. Производственные мощности ДМК включали 3,9 млн т стали в год.

«Покупка производственного комплекса ДМК позволит Метинвесту расширить продуктовую линейку, заместив производство квадратной заготовки, сортамента катанки, арматуры и фасонного проката, которые ранее производились предприятием, находящимся на неподконтрольной Украине территории, а также обеспечить квадратной заготовкой болгарское предприятие группы Promet Steel».

При этом отмечается, что ДМК — один из крупнейших покупателей железной руды и кокса у группы в Украине, что дает Метинвесту дополнительное преимущество по всей производственной цепочке.

В мае 2021 года Антимонопольный комитет Украины предоставил разрешение группе Метинвест на концентрацию активов ДМК путем их покупки. Банкротство ДМК было инициировано в мае 2019 года. Общая сумма задолженности ДМК перед разными компаниями, которую признал Хозяйственный суд Днепропетровской области, составляет 87 млрд грн (около $3,2 млрд).