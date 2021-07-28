Из-за дефицита металлолома, с которым столкнулись металлургические предприятия Украины, под угрозой оказалась стабильная работа целой отрасли, из-за чего бюджеты всех уровней могут потерять более 20 миллиардов гривен поступлений. Именно поэтому необходимо ввести временный запрет на экспорт металлолома, который позволит обеспечить предприятия стратегическим сырьем.

Об этом говорится в открытом письме в адрес премьер-министра Дмитрия Шмыгаля от трудового коллектива ПАО «ММК им. Ильича».

«Угроза вымывания металлолома с внутреннего рынка Украины стала актуальной, как никогда за последние 5-6 лет. Об этом красноречиво свидетельствует статистика: если в первой половине прошлого года из Украины было экспортировано около 17 тысяч тонн металлолома, то в январе-июне текущего года этот показатель уже составил более 231 тыс. тонн. Почти 98% этого объема поступает на турецкий рынок, то есть к нашим основным конкурентам на мировом рынке металлопродукции», - подчеркивают на предприятии.

Там также напомнили, что почти во всех регионах мира за последний год значительно выросло количество протекционистских мер. Поэтому для Украины в нынешних условиях также возникает вопрос обеспечения стратегическим сырьем собственных предприятий, а не зарубежных конкурентов. Иначе украинские предприятия вынуждены будут сокращать объемы производства, или вообще закрываться.

«При сохранении текущих темпов экспорта металлолома, отечественное производство стали в течение ближайшего года может снизиться минимум на 20%. В то же время, падение испытывают и секторы более глубокой обработки металла и производители готовой продукции в сфере машиностроения, а также смежные к металлургии отрасли: транспорт, энергетика, производство ферросплавов и огнеупоров. Даже если Украина экспортирует 1,5 млн т металлолома по текущим ценам, общее снижение экспортной выручки составит $1,4 млрд. Налоговые поступления в бюджеты всех уровней могут снизиться более чем на 19 млрд грн в год», - отмечается в письме.

В такой ситуации лучшим выходом является запрет экспорта металлолома из Украины на ближайшие 2-3 года, подчеркивают металлурги. Такие решительные шаги для защиты украинского рынка сырья помогут металлургам соблюсти ключевых показателей производственной программы, а также поддерживать целый ряд социально-ориентированных проектов, которые направлены на улучшение условий жизни и труда работников металлургической отрасли и жителей целых городов. Напомним, ранее

Напомним, ранее Федерация работодателей Украины обратилась к премьер-министру Денису Шмыгаль с требованием ввести запрет на экспорт металлолома до 2024 года, в связи с тем, что рост мировых цен на лом привел к его резкому экспорта и отечественные предприятия испытывают дефицит сырья. В ФРУ при этом подчеркнули, что металлолом является критическим сырьем для декарбонизации украинской металлургии.