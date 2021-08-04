Миллиарды прибылей "Укрзализныци" от грузовых перевозок не направляются на развитие компании, а тратятся на содержание непрофильных активов и разворовываются

Об этом заявил генеральный директор Федерации работодателей транспорта Украины Владимир Гусак.

«В «Укрзализныце» очень рентабельные грузовые перевозки. В 2019 году прибыль от грузовых перевозок составила 19 миллиардов гривен или ошеломляющие 27% рентабельности. В 2020-м из-за коронакриза было немножко меньше, но тоже более 10 миллиардов гривен. И вместо того, чтобы использовать эти деньги для улучшения инфраструктуры, для осуществления в конечном итоге инвестиционной программы и хоть какого-то ремонта пути в ведомстве, эти деньги повреждаются, разворовываются и тратятся на непрофильные активы», – сказал Гусак в эфире телеканала «Украина 24».

По его словам, в УЗ чрезвычайно много непрофильных активов (спортивные сооружения, карьеры, скважины питьевой воды), на содержание которых тратятся финансовые и кадровые ресурсы, и которые приносят компании лишь убытки. По мнению эксперта, компания должна от них избавиться.

«Если избавиться от непрофильных активов, то «Укрзализныця» может получить дополнительных средств и сэкономить расходов на сумму от 8 и 12 миллиардов гривен. По оценкам предыдущего министра инфраструктуры Украины Криклия», - рассказал Гусак.

Он подчеркнул: "Укрзализныця" должна сосредоточиться на своей профильной деятельности – это организация перевозок пассажиров, людей и грузов. То есть, это инфраструктура, вагоны, локомотивы - все, что связано с управлением и организацией перевозок.



«Главная задача – это улучшение качества сервиса, уменьшение затрат непосредственно на перевозки и за счет этого увеличение количества и объема грузов, которые перевозит «Укрзализныця», и улучшение качества перевозки людей», - сказал Гусак.

По его мнению, власти должны завершить реформу УЗ и разделить компанию на отдельные сегменты по видам деятельности: инфраструктура, грузовые перевозки, пассажирские перевозки и непрофильные активы.

Как известно, Мининфраструктуры выступило с инициативой повысить тариф на грузовые железнодорожные перевозки, которые в результате двух этапов повышения станут больше на 30%. Зато металлурги заявили, что такое повышение является категорически неприемлемым, ведь промышленность Украины до сих пор оправляется от последствий вспышки коронавирус в 2020 году. К тому же, цифры свидетельствуют, что рост тарифов приводит к снижению объемов перевозок Мпс, а следовательно, от этого решения не выиграет ни бизнес, ни УЗ.

В свою очередь в Украинском национальном Комитете международной торговой палаты заявили, что повышение тарифов является неприемлемо, поскольку сейчас этот вид перевозок является для УЗ рентабельным, и не представлено ни одного экономического обоснования этого повышения и его влияния на экономику Украины.