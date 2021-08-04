Специалисты компании ДТЭК ВИЭ разработали уникальную систему диагностики и поддержки крупных солнечных электростанций, которая повышает эффективность работы и обеспечивает увеличение производительности на 4% в год, говорится в сообщении компании.
Покровская СЭС стала пилотной площадкой для реализации этого проекта.
Система под названием OD.ISSAY позволяет максимально автоматизировать процесс управления станцией.
Программное обеспечение, которое было разработано совместно с партнерами компании, собирает и анализирует большие массивы информации, поступающих с разного оборудования. Раньше персоналу приходилось обрабатывать данные вручную, теперь система выполняет это автоматически.
В рамках проекта была реализована первая в мире автоматическая беспилотная система мониторинга оборудования СЭС.
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Дрон на станции используется как дополнительный инструмент диагностики оборудования и ранее управлялся оператором вручную. Новый «беспилотник» работает автономно (без оператора), 24/7 и в любую погоду.
Выполняя облет по заданному маршруту, дрон осуществляет визуальный осмотр инфракрасной камерой, фиксирует данные и направляет их на облачный портал для обработки и анализа. Новая технология позволяет повысить точность диагностики оборудования до 91% и сократить количество ложных выездов на 95%.
Система диджитал-мониторинга OD.ISSAY позволяющая постоянно диагностировать состояние оборудования, работать на предотвращение аварийных ситуаций, уменьшая время простоев, а также упрощает работу персонала и нивелирует человеческий фактор.
В перспективе специалисты компании планируют масштабировать проект OD.ISSAY для дальнейшего использования на других солнечных станциях.