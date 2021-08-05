Необходимо немедленно вводить запрет на экспорт металлолома, чтобы не допустить остановки металлургических предприятий, которые уже испытывают дефицит лома

Об этом заявил народный депутат Муса Магомедов в комментарии Минпрому.

Депутат напомнил, что металлолом является необходимым сырьем для метпредприятий и уже сейчас они испытывают его дефицит из-за того, что его экспорт резко вырос. Следствием, по мнению депутата, может стать кризис в промышленности и негативные процессы в экономике.



«Единственным выходом из кризисной ситуации может стать введение временного (до 2023 года) моратория на экспорт лома из Украины. Мораторий нужен уже сегодня. Если этого не сделать, до конца 2021 года экономика потеряет 1,4 млрд долл валютной выручки. Это значительно ослабит национальную валюту. Мораторий на экспорт лома – это не прихоть металлургии, это вопрос выживания стратегически важной отрасли украинской экономики и сохранения сотен тысяч рабочих мест», - подчеркнул Магомедов.

Он сообщил, что резко возросший экспорт лома привел к тому, что в июле ряд металлургических предприятий вынуждены были сократить объемы производства из-за дефицита сырья. И если не ввести запрет на вывоз лома, в августе-сентябре не исключена полная остановка работы этих предприятий.

По его словам, некоторые страны с развитой металлургической промышленностью уже ввели запрет на экспорт этого стратегического сырья, а власти США и ЕС готовятся это сделать под давлением мощного металлургического лобби. И Украине следует сделать так же.

«На этом фоне Украина сегодня выглядит странно: как бедняк, спонсирующий богачей и главных конкурентов, таких как Турция, на которую приходится около 95% экспорта украинского лома", - подчеркнул Магомедов.

Напомним, ранее Федерация работодателей Украины обратилась к премьер-министру Денису Шмыгалю с требованием ввести до 2024 года запрет на экспорт металлолома, в связи с тем, что рост мировых цен на лом привел к его резкому экспорту и отечественные предприятия ощущают дефицит сырья. В ФРУ при этом подчеркнули, что металлолом является критическим сырьем для декарбонизации украинской металлургии.

В то же время председатель правления «Интерпайп Втормет» Валентин Макаренко заявил, что дефицит металлолома уже вынуждает промпредприятия сокращать производство, и призвал ввести запрет на экспорт лома.

Напомним, согласно данным Гостаможни, внешние поставки украинского металлолома начали расти с середины весны: в апреле они составил 38 тыс. т, в мае – 60 тыс. т, в июне этот показатель побил рекорд - 85 тыс. т.