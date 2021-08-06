Политолог Николай Спиридонов в программе «Что дальше» на канале «Знай24» рассказал, выйдут ли новые лица на украинскую политическую арену уже этой осенью.

«Новым лицам после Зеленского станет уже немножко посложнее. Потому что сам термин и сама привлекательность новых лиц значительным образом подупала. Было понятно, что они тоже не всегда справляются. И, возможно, старые всем надоевшие физиономии где-то даже уже по привлекательности начнут конкурировать с лицами новыми», - говорит эксперт.

По его словам, в Кабинете министров могут произойти некоторые перестановки – и это может случиться даже не осенью, а уже в конце лета.

«Шатается целый ряд министерских кресел, начиная с премьер-министра Дениса Шмыгаля… Останется ли в своем кресле Шмыгаль – это под вопросом. Останется ли министр обороны – тоже под вопросом. Поговаривают, что могут его заменить на даму – на госпожу Верещук. Министр юстиции тоже как-то пиарится больше, чем нужно местами – и тоже ему уже там есть молодая замена. Ожидаются серьезные перестановки Кабинета министров, и, более того, они могут произойти даже и до осени. Они могут произойти и, возможно, в конце августа уже», - сказал Спиридонов.

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