От постоянного повышения тарифов на перевозку «Укрзализныця» теряет грузы, и с каждым годом ситуация ухудшается. Чтобы спасти компанию, необходимо провести ее реформирование и назначить профессиональный менеджмент. Об этом заявил гендиректор федерации работодателей и транспорта Владимир Гусак



«УЗ является монополистом и повышение тарифов кажется простым путем для решения проблемы УЗ. Но это не так. Потому что после каждого повышения тарифов УЗ теряет грузы. То есть с 2015 года в УЗ тарифы на грузовые перевозки повысились более чем вдвое, и за это же время УЗ потеряла более 40 млн грузов, это более 10%, очень много. За этот же период автомобильные перевозки выросли на 65 млн тонн., или более чем вдвое». – рассказал Гусак.



По мнению эксперта, для решения проблем УЗ необходимо в первую очередь назначить профессиональное руководство и дать ему возможность проработать длительный срок, а не менять его каждые полгода.



"Прежде всего надо назначить компетентное и мотивированное руководство УЗ. Начинать надо с наблюдательного совета. Этот наблюдательный совет работает уже три года, сменил пять руководителей правления, все пять были плохие, только наблюдательный совет добрый. То есть полная перезагрузка наблюдательного совета, там должно быть больше специалистов с железнодорожным опытом, потом этот наблюдательный совет должен назначить компетентный и честный менеджмент на УЗ», - пояснил Гусак.



Он считает, что после этого в компании можно навести порядок и осуществить, наконец, давно назревшую реформу компании.



"Речь идет о распределении УЗ на сегменты по видам деятельности. Это прежде всего инфраструктура, грузовые перевозки, пассажирские перевозки и в отдельное предприятие должны быть выделены все непрофильные активы, которых очень много и которые только забирают деньги и внимание менеджмента с УЗ. И необходимое финансовое и организационное разделение УЗ на отдельные юридические лица, согласно уже принятой постановлением Кабинета министров № 1411. Но начинать надо прежде всего с мотивированного и профессионального менеджмента», - подытожил Гусак.



Напомним, Мининфраструктуры обнародовало проект по повышению тарифов на железнодорожные грузовые перевозки и отмене внеклассных грузов. Из-за этого тарифы для перевозчиков вырастут на 30%. Против этого решения выступили эксперты и бизнес: они заявили, что ведомство не представило никаких экономических обоснований очередному повышению. Между тем за последние десять лет тарифы уже выросли на 195%, а перевозки в Украине сейчас являются высокорентабельными.



Ранее экс-глава правления «Укрзализныци» Владимир Жмак заявил, что вопрос тарифообразования на услуги «Укрзализныци» нужно поднимать только после того, как будет проведено полноценную реформу компании.

В то же время экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что власть должна решить проблему отсутствия профессионального менеджмента в «Укрзализныце» и преодолеть там коррупцию, а не снова вводить повышение тарифов на грузовые перевозки.