Прогноз погоди на тиждень у Дніпропетровській області з 30 жовтня по 5 листопада обіцяє відчутне похолодання: якщо на вихідних стовпчики термометрів ще триматимуться на позначці +13°, то до четверга температура впаде до +4°.

Новий прогноз погоди для Дніпропетровщини знову фіксує тенденцію до похолодання — за тиждень з 30 жовтня по 5 листопада температура вдень знизиться з +13° до +4°.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, протягом тижня вдень у Дніпропетровській області температура коливатиметься від +4° до +13°.

У п’ятницю, 30 жовтня, у Дніпропетровській області буде хмарно з проясненнями, опадів не очікується. Повітря вдень прогріється до +12°, а вночі охолоне до +10°.

У суботу, 31 жовтня, хмарність збережеться, синоптики прогнозують можливі опади. Вдень термометри покажуть +13° — це найтепліший день тижня, вночі — +11°.

У неділю, 1 листопада, очікується хмарно з проясненнями, без опадів. Вдень повітря прогріється до +11°, вночі похолодає до +9°.

У понеділок, 2 листопада, хмарно з проясненнями, опадів не прогнозують. Стовпчики термометрів вдень підніматимуться до +13°, а вночі опустяться до +8°.

У вівторок, 3 листопада, погода залишиться хмарною з проясненнями, без опадів. Вдень температура утримається на позначці +13°, вночі — +9°.

У середу, 4 листопада, хмарно з проясненнями, опадів не передбачається. Вдень повітря прогріється лише до +9°, вночі охолоне до +7°.

У четвер, 5 листопада, синоптики прогнозують можливі опади та хмарно з проясненнями. Це буде найпрохолодніший день тижня: вдень лише +4°, вночі — +3°.

Отже, найтеплішою видасться субота, 31 жовтня, з температурою +13° вдень, а найпрохолоднішим — четвер, 5 листопада, коли повітря прогріється лише до +4°. Перепад температур за тиждень сягне 9°. Опади синоптики прогнозують двічі — у суботу, 31 жовтня, та у четвер, 5 листопада.

Зважаючи на суттєвий перепад температур, мешканцям області варто вдягатися тепліше, особливо це стосується людей похилого віку та дітей. У дні з можливими опадами — суботу, 31 жовтня, та четвер, 5 листопада — не завадить узяти з собою парасольку та бути обережнішими за кермом через слизьку дорогу.

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