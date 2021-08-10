Украина – это Русь. Так заявил футуролог Алексей Толкачев в своем блоге «Толчок», а также объяснил, как Владимир Зеленский в своем поздравлении с годовщиной крещения Киевской Руси дал ответ на статью Владимира Путина про «один народ».

«Я всегда замечал, что политики вспоминают о молодости украинской государственности только тогда, когда нужно отчитываться о результатах работы. Но если грабить и обдирать Украину – никто возраст не спрашивает», - отметил Толкачев.

Толкачев напомнил, что у Украины действительно есть 1000-летняя история. По словам футуролога, впервые о ней заявил президент Зеленский, когда поздравлял Украину с годовщиной крещения Руси. Он подчеркнул, что это впервые на высочайшем уровне первого лица мы услышали претензию на наше историческое наследие, на то, что Киевская Русь – это здесь, Украина – это Русь.

«Впервые президент заявил свою претензию на тысячелетнее наследие, от которого до этого мы просто отмахивались, мы говорили это не наше, это было давно», - заявил Толкачев.

Так, по его словам, мы привыкли не ассоциировать себя с Украинской народной республикой и началом 20 века, со своей многолетней историей и постоянно, в том числе на официальном уровне, заявляем о том, что мы молодая страна и нам всего 30 лет.

«Именно Зеленский совсем недавно впервые заявил о том, что Украина — это прямая наследница Киевской Руси. В его выступлении был прекраснейший ответ на статью Владимира Путина про «один народ», - считает Толкачев.

Футуролог подчеркнул, что ни парламент, ни МЗС, ни ученые – никто не отреагировал на это заявление президента РФ, «ответку» дал только Зеленский своим публичным обращением, которое продублировано и на русском языке на сайте Офиса президента.

Как сообщала Politeka, Толкачев заявил о Донбассе, что мы должны предложить этой территории перспективу, проекты.

Также Politeka сообщала, что Дюденко отметил, что на первом месте моральная независимость, на втором физическая, а на третьем — материальная.