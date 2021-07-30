Що сьогодні можуть зробити чоловіки, аби справити приємне враження? І в чому суть успіху взагалі? На ці питання відповів майстер перукарського мистецтва В'ячеслав Дюденко у програмі Сергія Дойка «Особистість».

Як каже Дюденко, право бути особистістю потрібно ще відвоювати у суспільства, звільнившись від стереотипів і традицій. «Тоді суспільство розуміє, що ти сильний, і дає тобі можливість самореалізуватися», - підкреслює він. На думку стиліста, без цього успіху не досягти.

Він пояснює, що людина може наштовхуватися на перешкоди, може зазнавати невдачі, вчитися на помилках, але головне – реалізувати себе і втілити власні мрії. «Якщо ти самореалізуєшся - ти завжди хочеш не хочеш, а вирулюєш у будь-яких штормах», - переконаний Дюденко. Також експерт зазначає, що важливо знайти шлях порозуміння із собою.

На його думку, у сучасному світі чоловік може справити приємне враження тим, що відповідає своїм уявленням та словам про самого себе. «Дефіцит – це коли є відповідність чоловіка тому, що він з себе намалював в інтернеті. Він себе представив певним героєм, а потім на перевірку виявляється, що не завжди це відповідає дійсності», - пояснює Дюденко. Натомість відповідність собі, каже він, вже багато чого означає.

З іншого боку, стиліст має сумніви щодо того, що природність пасує абсолютно всім. Він стверджує, що ми самі можемо обирати модель власної поведінки. «Багато за природністю можуть ховати якесь там боягузтво і, можливо, свій невисокий матеріальний рівень», - міркує майстер.

Про гроші Дюденко каже так: це важливо, це необхідний елемент успіху, але не єдиний і не першочерговий. Аби не бути голослівним, він розповідає про власну шкалу пріоритетності: «На першому місці моральна незалежність, на другому фізична, а на третьому – матеріальна». Сам майстер навіть не називає себе бізнесменом, оскільки першочерговою ціллю завжди була самореалізація у творчому плані.

Як повідомляла Politeka, Дюденко розповів про заздрість у середовищі українських стилістів.

Також Politeka писала про те, що Толкачов обґрунтував необхідність працювати з любов’ю і задоволенням.