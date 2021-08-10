Если Украина не получит денег от Международного валютного фонда, то придётся ли пересматривать государственный бюджет? Ситуацию в программе «Что дальше?» на канале «Знай 24» комментирует экономический эксперт Андрей Новак.

«Если Украина получит эти 2,7 миллиарда в рамках общемировой поддержки, то это даст ей возможность передохнуть. Эта сумма намного больше той, на которую наша страна могла бы рассчитывать по действующей программе Stand-by. По ней мы до конца года могли бы получить максимум полтора миллиарда долларов. Это, можно сказать, неожиданный подарок. Поэтому секвестр бюджета если и будет, то независимо от того, поступят ли в страну деньги МВФ. Дело в том, что роста экономики как не было, так и нет. А значит, нет и роста бюджета, он сжимается», - отмечает эксперт.

По его словам, это требует со стороны власти соответствующих действий.

«В любом случае правительству понадобится либо за счёт долгов покрывать отсутствие роста, либо пересматривать бюджет. Пересматривать так, как это делалось в последние годы: на конец года просто не будут профинансированы те статьи, которые были предусмотрены: капитальное строительство, ремонт. Я уверен, что социальные статьи сокращены не будут», - говорит Андрей Новак.

Как сообщает Politeka, ранее политолог Михаил Чаплыга рассказал о том, как деньги МВФ помогут Украине избежать конституционного переворота.

Также Politeka сообщала, что экономист Андрей Длигач рассказал об условиях, которые ставит МВФ для предоставления кредита.



