Двенадцать международных банков, работающих в Украине, выступили за сворачивание государственной программы «Доступные кредиты 5-7-9».

Но этого нельзя допускать, ведь остановка этой программы может иметь катастрофические последствия для украинской экономики. Об этом говорится в официальном заявлении Федерации работодателей, размещенном на сайте.



«По оценкам экспертов, увеличение кредитования реального сектора экономики на 10% добавляет к росту ВВП до 2%. Однако в Украине уровень кредитов к ВВП за последние 6 лет упал почти на 47%. Потому что вместо кредитования реального сектора экономики коммерческие банки спекулируют на облигациях внутреннего государственного займа (ОВГЗ)», - заявили в ФРУ.

Запустить экономику без кредитования предприятий невозможно, отмечают в Федерации, но в Украине еще в 2019 году ставки по кредитам в банках превышали 15% годовых. И именно программа «Доступные кредиты 5-7-9» помогает исправить ситуацию: предприниматель может получить кредит под рыночные проценты, а часть процентной ставки банка будет компенсировать государство.

«По данным Минэкономики, более 21,5 тыс. предприятий воспользовались возможностями программы. Благодаря ей было сохранено более 172 тыс. рабочих мест и создано более 19 тыс. новых. Благодаря этому объемы отчислений в Государственный бюджет по налогу на прибыль увеличились на 19%, по ЕСВ – на 8%», - отметили в ФРУ.

Однако коммерческим банкам не по нраву кредитовать реальный сектор, поэтому они хотят свернуть программу, предупреждают в Федерации.

«Им гораздо проще и выгоднее инвестировать в долговые ценные бумаги, а не в экономику и создание новых рабочих мест. В обычные финансовые спекуляции! Для страны это имеет катастрофические последствия. Ведь именно реальный сектор, его кредитование, инвестиции в него генерируют рабочие места. Именно поэтому государственная программа «Доступные кредиты 5-7-9» должна продолжить работать и кредитовать реальный сектор экономики», - отметили в ФРУ.

Безусловно, необходим аудит программы, ее трансформирование в соответствии с требованиями времени. И ключевым идентификатором эффективности программы должна быть занятость, уверены в Федерации – то есть, в первую очередь необходимо кредитовать предприятия, которые производят продукцию и оказывают услуги, имеют работников и создают новые места.