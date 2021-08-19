Политический аналитик Александр Кочетков в программе Мирославы Бобровской «А как на самом деле?» рассказал об олигархах. По словам эксперта, уничтожить олигархов легко, а вот перевести их в сектор крупного бизнеса – другой вопрос.

«Государство может растоптать любого олигарха, самого растопыренного в течении максимум двух месяцев, а вообще одного месяца и хватит. Два я сказал, потому что власть не очень профессиональная и эффективная», - отметил Кочетков.

По мнению эксперта, «растоптать» олигарха – очень легко, а ввести в нормальное русло, чтобы они превратились в крупный бизнес – сложнее. Как отметил эксперт, олигархи это те, кто получают прибыль, взаимодействуя с властью и имея доступ к бюджетным схемам. А крупный бизнес, по словам Кочеткова, зарабатывает в другом секторе, тоже взаимодействуя с властью, но, не коррумпируя её.

«Отодвинуть олигархов в сторону крупного бизнеса, лишить их возможности влиять на политическую ситуацию в стране – это чуть сложнее, чем уничтожить, но месяца за 4 решается, было бы желание, но желания нет. Пока что олигархи являются дойными коровами власти», - отметил Кочетков.

Как отметил эксперт, власти не выгодно бороться с олигархами, но будь желание – решить проблему олигархов в стране можно довольно быстро.

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