Политический аналитик Александр Кочетков в программе Мирославы Бобровской «А как на самом деле?» рассказал об олигархах. По словам эксперта, уничтожить олигархов легко, а вот перевести их в сектор крупного бизнеса – другой вопрос.
«Государство может растоптать любого олигарха, самого растопыренного в течении максимум двух месяцев, а вообще одного месяца и хватит. Два я сказал, потому что власть не очень профессиональная и эффективная», - отметил Кочетков.
По мнению эксперта, «растоптать» олигарха – очень легко, а ввести в нормальное русло, чтобы они превратились в крупный бизнес – сложнее. Как отметил эксперт, олигархи это те, кто получают прибыль, взаимодействуя с властью и имея доступ к бюджетным схемам. А крупный бизнес, по словам Кочеткова, зарабатывает в другом секторе, тоже взаимодействуя с властью, но, не коррумпируя её.
«Отодвинуть олигархов в сторону крупного бизнеса, лишить их возможности влиять на политическую ситуацию в стране – это чуть сложнее, чем уничтожить, но месяца за 4 решается, было бы желание, но желания нет. Пока что олигархи являются дойными коровами власти», - отметил Кочетков.
Как отметил эксперт, власти не выгодно бороться с олигархами, но будь желание – решить проблему олигархов в стране можно довольно быстро.
72-летняя Пугачева показала себя без макияжа крупным планом и пожаловалась: "Вот и морщинки..."
Евгений Кошевой вывел в свет своих белокурых дочерей, старшая настоящая красотка: "Вау!"
Резкое похолодание, пол-Украины зальет дождями: какие области окажутся под ударом
Непогода натворила бед в Украине, ураган срывал рекламные щиты и валил деревья: кадры
Стрельбу открыли в Киеве, пуля попала человеку в голову: первые кадры и подробности
Как сообщала Politeka, Фурса рассказал, как Украина может получить транш от МВФ.
Также Politeka публиковала слова Фурсы, что доходы растут быстрее, чем инфляция.