В рамках подготовки к отопительному сезону ДТЭК Бурштынская ТЭС планирует вложить за около 546 млн грн в ремонты энергоблоков, общестанционного оборудования, зданий и сооружений.

Об этом сегодня сообщила пресс-служба станции.

За первые 6 месяцев текущего года станция уже провела ремонты трех энергоблоков общей стоимостью 225 млн грн, ремонты еще трех энергоблоков завершатся до конца года.

«Маневровые мощности станции обеспечивают надежность работы Бурштынского энергоострова и ОЭС Украины во время пиков потребления. Только за семь месяцев 2021 года мы отпустили в сеть более 4 млрд кВт.ч электроэнергии, что на 150 млн. больше запланированного отпуска. Поэтому до начала осенне-зимнего периода предприятие активно накапливает угля на складах за счет добычи на шахтах ДТЭК Энерго и импортного угля из Польши, а также проводит ремонтную кампанию своих энергоблоков», - сообщил Валерий Хомяков, директор ДТЭК Бурштынская ТЭС.

Напомним, сумма инвестиций в ремонты ТЭС «ДТЭК Энерго» с начала года составила 878 млн грн, до конца года ожидаются вложения на уровне 2,5 млрд грн. Активизировать ремонта кампанию стало возможным благодаря нормализации в августе ситуации на рынке электроэнергии. Как отмечали в компании, это позволяло достичь экономически обоснованных цен и, таким образом, найти необходимые ресурсы для подготовки генераций к осенне-зимнему периоду.

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