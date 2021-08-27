Экономический эксперт Всеволод Степанюк в эфире “My.ua” с Екатериной Павловой рассказал, будет ли девальвация гривны до конца года.

“Говорить о том, что в таких условиях гривна может девальвировать — да, может. Но если что-то случится непредвиденное. Какое-то политическое событие в Украине, какое-то обострение военного конфликта. Тогда, конечно же, все держатели облигаций, которые накупили на сотни миллиардов гривен — они начнут их продавать, избавляться. И тогда курс может быть и 30, и 40, и 50. Да какой угодно. Но пока, если ситуация будет такая, болото, как сегодня, то я не вижу, чтобы к концу года курс доллара был выше, чем 27,5”, - сказал Всеволод Степанюк.

Он отметил, что в бюджете заложен курс доллара 29,1, и пока он выполняется с таким курсом.

“Открытие рынка земли влияет на укрепление гривны. Потому что сейчас иностранцы, которым якобы запрещено покупать землю, активно заводят деньги в Украину… Конечно же, они потом меняют доллары на гривны — это укрепляет курс гривны. Потому что увеличивает предложение доллара на рынке. Но опять же, в краткосрочной перспективе это укрепляет курс, но даже в среднесрочной — скупка земли повлияет на уменьшение производства аграрной продукции. Соответственно, уменьшение экспорта, и на ослабление гривны. Но в этом году я не вижу угроз, чтобы было существенное ослабление”, - добавил Степанюк.

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