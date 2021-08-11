Особисті заощадження українців за перший квартал 2021 року скоротилися на 60 мільярдів гривень, гроші йдуть на невідкладні витрати.

Про це повідомив в Facebook Богдан Данилишин, голова Ради Нацбанку.

За словами Данилишина, на поточне споживання йде велика частина накопичених раніше українцями грошей. Представник НБУ підкреслив, що підвищення реальної зарплати не вистачає на покриття необхідних потреб споживачів. Ще одним свідченням швидкого витрачання українцями зроблених раніше запасів, Данилишин назвав масовий продаж жителями іноземної валюти. За його словами, за період з початку 2021 року цей показник досяг півтора мільярда доларів.

За статистикою на жовтень 2020 року, понад чверть українців потрапили за межу бідності. Серед працюючих громадян, на забезпечення себе речами першої необхідності, грошей не вистачало кожному третьому.

За даними Держстату, половина дорослих жителів України упевнена, що найближчим часом їх матеріальне становище стане ще більш жалюгідним. Цих людей переслідує страх попадання за межу бідності. Про значне погіршення свого матеріального становища соціологам розповіли 50,4% опитаних українців.

Відповідно до оцінки Світового банку рівнем бідності вважається щоденна трата на одну людину, яка не перевищує 1,9 долара. Станом на серпень 2021 року до середнього класу себе відносить 1% українців. Частка людей, які вважають себе бідними, досягла 67%. Опитування, проведене представниками КМІС показало, що на їжу грошей не вистачає 14% українців.

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