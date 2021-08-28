Будет ли встреча Зеленского и Байдена в очередной раз перенесена? Положение дел в программе «Что дальше?» на канале «Знай 24» комментирует политолог-международник Владимир Воля.

«Если дата визита уже назначена, то отменить его не могут, но могут перенести. Но один такой перенос уже был. Поэтому я склоняюсь к мнению, что визит Зеленского в США состоится 31 августа. Я не могу полностью исключить вероятность ещё одного переноса, но в такой ситуации он гораздо менее вероятен, чем встреча президентов в назначенное время. И такой перенос выходил бы за рамки приличия, ведь, как я сказал, приглашение уже было сделано. Такой шаг вызвал бы критику не только в Украине, но и в самих США. Там многие сказали бы: «Смотрите, что делает Байден!». Как я понимаю, уже многие американские конгрессмены выразили готовность прервать свои отпуска ради встречи с Владимиром Зеленским», - отмечает гость программы.

Также он не видит причины для нового переноса этой встречи.

«Даже если исходить из идеи, что визит могут перенести как раз из-за отпусков конгрессменов и сенаторов, то это было бы скорее техническим переносом, чем демонстрацией какого-то негативного отношения», - считает Владимир Воля.

Как сообщает Politeka, ранее политолог Андрей Багинский заявил, что дату встречи президентов перенесли из-за того, что её программа будет очень насыщенной.

Также Politeka сообщала, что политический эксперт Александр Мусиенко рассказал о целях этой встречи.