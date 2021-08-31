Закупка Украиной электрической энергии у российских энергетических компаний будет означать прямое финансирование российской армии и российской вооруженной агрессии.

Об этом заявил экс-глава СБУ, народный депутат Валентин Наливайченко в эфире телеканала «Украина24».

«Украина покупает ток и электроэнергию в РФ, тем самым мы не только свою энергетику уничтожаем, не только свои рабочие места для энергетиков, да еще и спонсируем государственные российские энергетические компании, в свою очередь, спонсируют российскую агрессию – платят за российские войска, российскую армию, за российские спецслужбы на временно оккупированных территориях Украины – и Крым, Донецкую и Луганскую области», - заявил экс-глава СБУ.

Он отметил, что Украине не нужно импортировать электрическую энергию, поскольку собственных генерирующих мощностей достаточно для удовлетворения собственных потребностей, а также экспорта.

«Наши электростанции могут производить в два, в три раза больше электрической энергии, чем способны потреблять мы с вами да и вся промышленность украинская. Это значит, что мы и для себя производим достаточно и можем продавать наружу, например, в соседние рынки ЕС», - добавил Наливайченко.

Напомним, в 2021 году Украина импортировала из России и Беларуси электроэнергию на сумму свыше 1 млрд грн. Импорт привел к убыткам украинских производителей электроэнергии.

В апреле Верховная рада приняла проект закона о запрете импорта из России и Беларуси до конца 2021 года, однако НКРЭКУ решила ограничить поставки лишь на 4 месяца, до 30 сентября 2021 года.