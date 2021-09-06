Национальное антикоррупционное бюро должно расследовать незадекларированный замминистром финансов долг перед банком в 100 тыс долларов, и возможные факты злоупотребления служебным положением. Об этом заявил руководитель платформы «Национальная стратегия развития» Дмитрий Спивак.

По его словам, он обратился в НАБУ, чтобы агентство провело расследование факта скрытия от официального декларирования ипотечного обязательства на 100 тысяч долларов замминистром финансов Светланой Воробей.

«В своей декларации госпожа Воробей скрыла, что у нее есть долг в 100 тысяч долларов. И не перед кем-нибудь, а перед «ТАС». Банк «ТАС» - это банк Сергея Тигипко. Всплыла эта информация в реестре прав на ее 4-комнатную квартиру. То есть, 100 тысяч долларов официального долга скрыла в декларации», - объяснил Спивак.

Он также не исключил, что в связи с этим, возможно, имели место факты злоупотребления служебным положением со стороны замминистра финансов, напомнив, что ранее Светлана Воробей работала в подчинении владельца банка «ТАС» Сергея Тигипко.

«Незадекларированные средства касаются именно того банка, с владельцем которого С.Воробей имеет личные и долголетние отношения. Более того, она находилась в подчинении владельца ТАСкомбанк Тигипко. Ранее заместитель министра финансов Украины Светлана Воробей долгое время работала помощником бизнесмена Тигипко, в том числе в период его депутатской каденции исполняла полномочия его официального помощника-консультанта на платной основе», - говорится в обращении Спивака в НАБУ.

Напомним, ранее стало известно, что согласно данным Государственного реестра прав на недвижимое имущество замминистра финансов Светлана Воробей в конце 2013 года заключила договор ипотеки с банком «Таскомбанк» на сумму в 100 тысяч долларов США сроком на 7 лет. Срок погашения обязательств - 24 сентября 2021 года. Однако в поданных Светланой Воробей декларациях упоминаний об этих обязательствах перед банком нет.