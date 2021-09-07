В новом выпуске программы «Главное» на канале «my ua» с блогером Екатериной Павловой военный эксперт Александр Мусиенко рассказал о дальнейших взаимоотношениях между Украиной и Беларусью
«Мы видим, что пока Лукашенко держится и не дает построить россиянам две военные базы, два военных аэродрома, занять которые им бы хотелось. Есть такая информация и это для нас угроза, потому что два аэродрома - это дополнительный российский воинский контингент в Белоруси и это угроза для Украины. Пока Лукашенко держится, но вместе с тем его риторика и заявления о том, что Украина поставляет оружие в Беларусь через радикалов – это глупость», - сказал он.
Мусиенко считает, что если идут такие заявления, то надо их подтверждать доказательствами, а не просто придумывать, потому что Украина таким точно не занимается, подпиткой конфликта в Белоруси или где-либо еще. Лукашенко навряд ли захочет оборвать все связи с Украиной, уверен он, но по сколько с Европой он сам себя загнал в ловушку и отношения тяжелые, то продавать свою продукцию он не может только в РФ.
«Естественно Украина важна для Белоруси, поскольку их экономическая ситуация пойдет на спад и для них будет важно сохранить определенные экономические отношения. И пока ситуация будет оставаться такой же, то Лукашенко находится полностью на крючке у Путина», - подчеркнул он.
Мусиенко сказал, что дальнейшие отношения между Украиной и Белорусью будут тяжелыми и не простыми, но есть надежда, что красные линии между нашими государствами не будут перейдены.
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«Отношения будут напряженными, но они будут по экономическим вопросам, возможно, рабочими, хотя Минская трехсторонняя группа таким составом уже не соберется», - резюмировал он.
Напоминаем, Politeka сообщала со слов Бортника, что нападки Лукашенко на украинскую власть – это попытка вызвать обратную реакцию.
Также ранее для Politeka Устенко рассказывал, как события в Беларуси отразятся на Украине.