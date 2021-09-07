В новом выпуске программы «Главное» на канале «my ua» с блогером Екатериной Павловой военный эксперт Александр Мусиенко рассказал о дальнейших взаимоотношениях между Украиной и Беларусью

«Мы видим, что пока Лукашенко держится и не дает построить россиянам две военные базы, два военных аэродрома, занять которые им бы хотелось. Есть такая информация и это для нас угроза, потому что два аэродрома - это дополнительный российский воинский контингент в Белоруси и это угроза для Украины. Пока Лукашенко держится, но вместе с тем его риторика и заявления о том, что Украина поставляет оружие в Беларусь через радикалов – это глупость», - сказал он.

Мусиенко считает, что если идут такие заявления, то надо их подтверждать доказательствами, а не просто придумывать, потому что Украина таким точно не занимается, подпиткой конфликта в Белоруси или где-либо еще. Лукашенко навряд ли захочет оборвать все связи с Украиной, уверен он, но по сколько с Европой он сам себя загнал в ловушку и отношения тяжелые, то продавать свою продукцию он не может только в РФ.

«Естественно Украина важна для Белоруси, поскольку их экономическая ситуация пойдет на спад и для них будет важно сохранить определенные экономические отношения. И пока ситуация будет оставаться такой же, то Лукашенко находится полностью на крючке у Путина», - подчеркнул он.

Мусиенко сказал, что дальнейшие отношения между Украиной и Белорусью будут тяжелыми и не простыми, но есть надежда, что красные линии между нашими государствами не будут перейдены.

«Отношения будут напряженными, но они будут по экономическим вопросам, возможно, рабочими, хотя Минская трехсторонняя группа таким составом уже не соберется», - резюмировал он.

Напоминаем, Politeka сообщала со слов Бортника, что нападки Лукашенко на украинскую власть – это попытка вызвать обратную реакцию.

Также ранее для Politeka Устенко рассказывал, как события в Беларуси отразятся на Украине.