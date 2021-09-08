ДТЭК и Siemens Energy подписали меморандум о взаимопонимании, направленный на модернизацию и трансформацию украинского энергетического сектора и усиления интеграции ДТЭК в европейский рынок.
Об этом говорится в сообщении ДТЭК.
"ДТЭК успешно сотрудничает с Siemens с 2007 года. За это время был реализован ряд совместных проектов в ДТЭК ВИЭ, ДТЭК Сети, ДТЭК Нефтегаз и ДТЭК Энерго. Уверен, что подписание меморандума о взаимопонимании станет новым шагом на пути к реализации совместных проектов, которые поддержат глобальные тенденции по декарбонизации и производства чистой энергии, внедрение инноваций и новых технологий, а также создаст новые бизнес-модели для эффективного сотрудничества ради устойчивого будущего», — цитирует пресс-служба слова генерального директора Максима Тимченко.
Он также отметил, что ДТЭК реализует стратегию достижения углеродной нейтральности до 2040 года.
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«Декарбонизации стала необходимостью, которую сегодня не может игнорировать ни одна компания или страна. ДТЭК принял Новую стратегию развития до 2030 года, которая разработана с учетом этого тренда. Наша цель — достижение углеродной нейтральности к 2040 году», — сказал генеральный директор ДТЭК.
Документ был подписан на конференции «Энергетический сектор в Украине: современные события и будущие возможности для бизнеса», которая 6 сентября состоялась в Берлине и была организована Восточным комитетом немецкой экономики (Ost-Ausschuss der Deutschen Wirtschaft),
От ДТЭК меморандум подписал генеральный директор Максим Тимченко, от Siemens Energy - старший вице-президент Hub Europe, Siemens Energy Ариэль Порат.