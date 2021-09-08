ДТЭК и Siemens Energy подписали меморандум о взаимопонимании, направленный на модернизацию и трансформацию украинского энергетического сектора и усиления интеграции ДТЭК в европейский рынок.

Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

"ДТЭК успешно сотрудничает с Siemens с 2007 года. За это время был реализован ряд совместных проектов в ДТЭК ВИЭ, ДТЭК Сети, ДТЭК Нефтегаз и ДТЭК Энерго. Уверен, что подписание меморандума о взаимопонимании станет новым шагом на пути к реализации совместных проектов, которые поддержат глобальные тенденции по декарбонизации и производства чистой энергии, внедрение инноваций и новых технологий, а также создаст новые бизнес-модели для эффективного сотрудничества ради устойчивого будущего», — цитирует пресс-служба слова генерального директора Максима Тимченко.

Он также отметил, что ДТЭК реализует стратегию достижения углеродной нейтральности до 2040 года.

«Декарбонизации стала необходимостью, которую сегодня не может игнорировать ни одна компания или страна. ДТЭК принял Новую стратегию развития до 2030 года, которая разработана с учетом этого тренда. Наша цель — достижение углеродной нейтральности к 2040 году», — сказал генеральный директор ДТЭК.

Документ был подписан на конференции «Энергетический сектор в Украине: современные события и будущие возможности для бизнеса», которая 6 сентября состоялась в Берлине и была организована Восточным комитетом немецкой экономики (Ost-Ausschuss der Deutschen Wirtschaft),

От ДТЭК меморандум подписал генеральный директор Максим Тимченко, от Siemens Energy - старший вице-президент Hub Europe, Siemens Energy Ариэль Порат.