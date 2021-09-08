Украина должна запретить экспорт металлолома, чтобы сохранить отечественную металлургию, для которой лом является необходимым сырьем.

Об этом заявил народный депутат из фракции «Слуга народа» Дмитрий Кисилевский.

"Вокруг нас все страны, и дружественные, и враждебные, осуществляют меры для того, чтобы ограничить экспорт металлолома. Потому что все понимают несколько вещей. Что, во-первых, без металлолома металлургии в принципе не существует. Не существует технологии, которая позволяет выплавлять сталь без металлолома. И поскольку металлургия для каждой из этих стран важна, то каждый свое стратегическое сырье у себя пытается защитить. И Украине нужно делать так же, потому что это важно с экономической точки зрения», - рассказал Кисилевский.

Он также отметил, что металлолом является ключевым сырьем для декарбонизации в металлургии, так как его использование позволяет существенно снизить выбросы СО2. Поэтому, несмотря на намерения Украины присоединиться к Европейскому зеленому курсу, власть должна сделать все необходимое, чтобы отечественные металлургические предприятия имели нужную сырье для работы.

"Если мы позволим вывезти это сырье, которое позволяет декарбонизировать металлургию, то просто мы у самих себя забираем будущее. То есть, мы самих себя лишаем даже теоретической возможности в будущем декарбонизировать фундаментальную отрасль украинской промышленности», - подчеркнул Кисилевский.

По мнению депутата, правительство должно немедленно существенно ограничить экспорт лома, который в последнее время вывозится в чрезвычайно больших объемах – на сегодня экспорт лома уже в 10 раз превысил показатели прошлого года.

"В законе Украины О металлоломе так и написано, что металлолом является стратегическим сырьем. Но теперь нужно эти декларации подтвердить конкретными действиями», - подытожил Кисилевский.

Ранее Федерация работодателей Украины обратилась к премьер-министру Дениса Шмыгаля с требованием ввести до 2024 года запрет на экспорт металлолома, в связи с тем, что рост мировых цен на лом привело к резкому росту его экспорта и отечественные предприятия испытывают дефицит сырья. В ФРУ при этом подчеркнули, что металлолом является критическим сырьем для декарбонизации украинской металлургии.

В то же время председатель правления «Интерпайп Втормет» Валентин Макаренко заявил, что дефицит металлолома уже заставляет промпредприятия сокращать производство, и призвал ввести запрет на экспорт лома.