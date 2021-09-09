Государственная «Центрэнерго» рассчитывает на поставки угля из США на протяжении отопительного сезона объемом 300-375 тыс. тонн сверх законтрактованных ранее 37,5 тыс. тонн в рамках совместной поставки с ДТЭК

Об этом сообщает агентство «Интерфакс-Украина» со ссылкой на слова члена дирекции госкомпании Владимира Галущака.

«Ожидаем до 5 лодок (одна поставка равна 75 тыс. тонн) угля из США, помимо первой поставки в 75 тыс. тонн, которую разделим пополам с ДТЭК", – сказал он в кулуарах форума, организованного в Киеве Еnergy club, 8 сентября.

По его словам, также ожидается от 200 до 300 тыс. тонн угля из Польши. Галущак подчеркнул, что для прохождения зимы «Центрэнерго» необходимо 3 млн тонн – 1,9 млн тонн государственных шахт и 1,1 млн импортного топлива.

По его словам, запасы угля на ТЭС «Центрэнерго» в два раза ниже, чем предусматривается новым графиком его накопления. Что касается цен на уголь, то американский уголь компания закупает по 129 долл., польский по 110 долларов, украинский - 2150 грн. за тонну.

«С учетом импорта, себестоимость производства электроэнергии составляет 2,1 грн/кВт-ч», – указал Галущак. При этом он отметил дефицит оборотных средств в размере около 2 млрд грн., обратив внимание, что госбанки и Госрезерв отказали генкомпании в предоставлении средств на покупку угля.

Напомним, в мае-июле из-за резкого обвала цен ТЭС и ТЭЦ не имели возможности покупать уголь в полном объеме, что привело к снижению запасов топлива. В августе ситуация исправилась и ГК ТЭС начали контрактовать новые объемы угля в том числе по импорту. В частности, компания ДТЭК начала поставки угля из Польши, подписав договор об импорте 340 тыс. т. Также ДТЭК начал импорт из Казахстана.