Временная следственная комиссия признала, что «Укрзализныця " находится в критическом состоянии из-за коррупции и непрофессионализма руководства

Об этом заявила народный депутат из фракции «Слуга народа» Юлия Гришина.

«Состояние, в котором оказалось государственное предприятие «Укрзализныця», уже не позволяет ей в полной мере выполнять свои основные задачи. Это перевозка грузов и это перевозка пассажиров. Наша ВСК в промежуточном отчете назвала конкретные фамилии настоящих виновников такого состояния "Укрзализныци". Прежде всего это топ-менеджмент этой компании, которые не являются профессиональными, квалифицированными железнодорожниками, а их коррупция и невежество наносят невосполнимые потери государственному перевозчику», - отметила Гришина.

Депутат подчеркнула: временная следственная комиссия пришла к выводу, что руководство не бережет и не развивает государственное предприятие. В частности, проверкой была установлена потеря трети стоимости основных фондов и хроническое невыполнение инвестиционных планов.

«За 5 лет, которые мы исследовали, «Укрзализныцей» план капиталовложений выполнен лишь на 65%. И представьте себе, что не освоено в этом направлении почти 30 миллиардов гривен. Вследствие этого инфраструктура нашей железной дороги находится в критическом состоянии. Вследствие этого вопрос безопасности движения в Украине стал уже просто скорее чудом, чем правилом», - сказала Гришина.

Ранее член Временной следственной комиссии ВР по проверке состояния "Укрзализныци «Константин Бондарев сообщил, что согласно выводам ВСК из-за тотальной коррупции и неэффективного менеджмента» Укрзализныця" ежегодно теряет более 10 млрд грн.

В то же время экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что власть должна решить проблему отсутствия профессионального менеджмента в «Укрзализныце», провести реформу и преодолеть там коррупцию, а не снова вводить повышение тарифов на грузовые перевозки.