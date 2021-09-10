Голос за проверку закона об олигархах на конституционность



Партия «Голос» поддержала ее позицию и обратились к спикеру Верховной Рады для направления законопроекта #5599 (об олигархах) на экспертизу Венецианской комиссии. Об этом заявила лидер партии Кира Рудик. Соответствующее заявление распространено на сайте партии.



По ее словам Голос имел и раньше претензии к закону, который по ее мнению не борется с олигархами на самом деле. При этом документ дает право СНБО называть ты или другого человека по определенным критериям олигархом.



«Эти критерии очень плохо прописаны и, собственно, могут быть применены к любому. Хуже всего в этой истории то,что в документе не прописано: а что дальше? В Украине есть все возможности и законы, которые могут помочь бороться с олигархами. То, чего нет, так это справедливой судебной системы. Потому что каждый шаг, который сейчас будет сделан против олигархов, завершится в суде, где олигарх опровергает все обвинения.",- сказала народная депутатка.



По ее словам, партия «Голос» не будет поддерживать этот законопроект во втором чтении.



3 августа агентство «Интерфакс-Украина» обнародовало информацию о том, что уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к спикеру парламента Дмитрия Разумкова с официальным письмом, в котором отмечает несоответствия Конституции Украины законопроекта #5599 и просит направить его в Европейской комиссии «За демократию через право» (Венецианская комиссия).