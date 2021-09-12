Проект закона об олигархах противоречит демократии, верховенству права и приведет к ухудшению отношения европейских стран к Украине

Об этом заявил вице-президент «Havas Group» (Франция) Стефан Фукс во время выступления на форуме YES в Киеве.

«Такой закон у нас был бы антиконституционным, потому что принятие закона о занесении лица в реестр из-за того, что вы обладаете СМИ, будет противоречить демократии и верховенству права, потому что вы направляете его против конкретной категории людей. Это однозначно не будет способствовать пониманию между Францией и Украиной», - заявил Стефан Фукс.

Проект закона об олигархах он сравнил с реестром евреев, которые в 1941 году создавали пособники нацистов во Франции.

«Последний раз мы создавали такой реестр в 1941, когда мы во Франции сотрудничали с нацистами. Мы основали реестр для евреев. Это было ужасно», - добавил Стефан Фукс.

Напомним, 2 сентября уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к спикеру парламента Дмитрию Разумкову с официальным письмом, в котором отметила несоответствие законопроекта Конституции об олигархах и предложила направить его в Венецианскую комиссию. Это решение также поддержали 4 фракции парламента.

10 сентября Разумков направил законопроект для получения заключения в Венецианскую комиссию. Это решение приветствовали в консультационной миссии ЕС при Украине и европейские дипломаты.