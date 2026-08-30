Дефіцит продуктів в Кіровоградській області може посилити ціновий тиск ближче до холодного сезону.

Дефіцит продуктів в Кіровоградській області восени може проявитися насамперед через подорожчання картоплі, адже спека та тривала відсутність опадів негативно позначилися на формуванні врожаю, повідомляє Politeka.

За даними директора Інституту картоплярства НААН Миколи Фурдиги, у багатьох регіонах під час бутонізації та цвітіння рослини відчували гостру нестачу вологи. Особливо складними стали періоди, коли температура повітря понад п’ять днів поспіль перевищувала +37 °C.

За таких умов картопля витрачала значну частину вологи на охолодження, а не на розвиток бульб. Навіть поля зі зрошенням зазнали втрат: шестиденний температурний стрес міг зменшити врожайність приблизно на 7 тонн з гектара.

Фахівець прогнозує, що наприкінці жовтня або на початку листопада вартість овочу здатна збільшитися приблизно на 30%.

Наразі ситуація на ринку виглядає інакше. Через активне збирання ранніх сортів та прагнення фермерів швидше реалізувати продукцію закупівельні розцінки тимчасово опустилися до 6,5–7 грн за кілограм.

Водночас експерти не очікують масштабної нестачі харчів в Україні. Основним ризиком для споживачів називають не порожні полиці, а зменшення купівельної спроможності через загальне зростання вартості товарів.

Для Кіровоградщини ситуація також залежатиме від фактичних обсягів зібраної картоплі та подальших погодних умов. Якщо пропозиція скоротиться, Дефіцит продуктів в Кіровоградській області може посилити ціновий тиск ближче до холодного сезону.

Тож восени споживачам варто враховувати можливе подорожчання картоплі та заздалегідь планувати витрати на базові продукти.

Джерело: glavred

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