Графіки відключення світла в Київській області на тиждень з 31 серпня по 6 вересня опублікували місцеві громади: планові знеструмлення торкнуться Узинської та Бородянської територіальних громад.

Графіки відключення світла в Київській області на тиждень з 31 серпня по 6 вересня оновилися — енергетики ДТЕК продовжують профілактичні роботи в електричних мережах. Про планові знеструмлення 1 та 2 вересня повідомляє Узинська міська територіальна громада.

У межах Узинської громади світло вимикатимуть 1 вересня переважно з 08:00 до 20:00. Найдовше — з 08:30 до 19:30 — без електроенергії буде будинок на вулиці Ярослава Мудрого, 116/Г у місті Узин.

Під знеструмлення також потраплять села Блощинці та Іванівка. У Блощинцях без світла лишаться вулиці Білоцерківська, Героїв України та С. І. Мельниченка, в Іванівці — вулиця Злагоди, 83.

У самому Узині планові роботи охоплять вулиці Білоцерківську, Гоголя, Гоголя Миколи, Заводську, Затишну, Київську, Коханка, Коцюбинського та 8 км.

Відключення на Бородянщині 31 серпня

Графіки відключення світла на 31 серпня оприлюднила й Бородянська селищна рада. У селі Дмитрівка електроенергії не буде з 08:00 до 19:00, у Шибеному — з 09:00 до 19:30 (вулиці Кооперативна та Петровського, 3А), у Пилиповичах — з 09:00 до 17:00.

У Пилиповичах знеструмлення зачепить понад два десятки вулиць: Веселу, Вишневу, Воровського, Гірську, Грушову, Дачну, Дружби, Залізничну, Лісову, Макійчукову, Миру, Молодіжну, Незалежності, Петровського, Польову, Привокзальну, Світанкову, Соборності, Сонячну, Соснову та Шевченка.

Що робити під час знеструмлення

Енергетики радять заздалегідь зарядити телефони та павербанки, зробити запас води й свічок. У ДТЕК наголошують, що графіки є орієнтовними, а час відновлення електропостачання може зсуватися залежно від ходу робіт.

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