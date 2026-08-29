Грошова допомога у Дніпропетровській області: в Апостолівській громаді стартувала реєстрація на виплати від благодійного фонду «Право на захист». За інформацією Апостолівської територіальної громади, допомога становить 1800 грн на особу щомісяця, тобто 10 800 грн за шість місяців.

Грошова допомога у Дніпропетровській області стає доступною дедалі більшій кількості мешканців. В Апостолівській міській територіальній громаді Криворізького району стартувала реєстрація на виплати від благодійного фонду «Право на захист».

Допомогу надають у межах проєкту «ЄДНІСТЬ — Об'єднана програма грошової допомоги в Україні». Фінансування здійснює Гуманітарний фонд для України (ГФУ).

Розмір виплати становить 1800 грн на одну особу на місяць. Оскільки програма охоплює шестимісячний період, загалом кожен учасник може отримати 10 800 грн.

Подати заявку можуть особи та домогосподарства, які відповідають умовам реєстрації. Важлива умова: претенденти раніше не повинні були реєструватися на грошову допомогу від благодійного фонду «СпівДія», Товариства Червоного Хреста України чи інших благодійних фондів.

Як зареєструватися на допомогу

Передреєстраційну заявку можна подати самостійно через онлайн-форму, посилання на яку опубліковане на офіційній сторінці громади. Деталі програми також доступні в чат-боті @yednist_uhf_r2p_bot.

Для запитань працює гаряча лінія 0 800 750 104 та електронна пошта cash.assistance@r2p.org.ua.

Додатково мешканці громади можуть звернутися до відділу ветеранської та соціальної політики (кабінет 17) за телефоном 068 99 69 724.

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