Для реформирования «Укрзализныци» необходима политическая воля и слаженная работа руководства компании, ее Наблюдательного Совета и Министерства инфраструктуры. Однако, пока не ясно, решится ли новый руководитель на такие структурные изменения. Об этом заявила народный депутат, первый заместитель председателя парламентского комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры Юлия Клименко.

«Она (УЗ - ред.) на самом деле почти 6 месяцев стояла без руководителя. Сейчас есть исполняющий обязанности. Насколько он будет готов брать ответственность как исполняющий обязанности и продвигать необходимые реформы, в том числе и частную тягу, в том числе и создание отдельных юридических лиц, разделения инфраструктуры, пассажирской части, новые локомотивы, вагоны и все, что связано с модернизацией Укрзализныци, - я вам не могу ответить», - пояснила Клименко.

По ее словам, часто временно исполняющие обязанности не имеют уверенности, поскольку неизвестно, сколько они проработают и смогут ли реализовать запланированные реформы. Поэтому пока сохраняется практика назначать временных руководителей в УЗ, проведения полноценной реформы ожидать не стоит. Однако она подчеркнула, что правительство должно обеспечить проведение изменений в госкомпании.

«Исполнительные органы власти и государственное предприятие должны заниматься своей работой, а именно модернизацией, которая есть. Деньги, хочу напомнить, в этом году были выделены достаточно много средств на модернизацию пассажирской части, почти на 100 вагонов. Из них, скорее всего, если 20 будет до конца года, то это будет большая победа. То есть, понимаете, деньги, ничего не мешает модернизировать, но почему-то оно стоит. Значит, это отсутствие эффективного управления и на предприятии, и в министерстве», - отметила Клименко.

Ранее гендиректор Федерации работодателей транспорта Украины Владимир Гусак заявил, что прежде чем предлагать очередное повышение тарифов на грузоперевозки, Мининфраструктуры должно провести давно назревшую реформу «Укрзализныци», а не перекладывать финансовые проблемы компании на бизнес.

В то же время экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что власть должна решить проблему отсутствия профессионального менеджмента в «Укрзализныце» и преодолеть там коррупцию.